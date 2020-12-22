RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1825182618271828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:50

СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:54

  novichok написав:СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?


Да. Да.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 19.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:49

  jay2004 написав:
  novichok написав:СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?


Да. Да.

Р2Р с Зеленой бесплатный только если толкать, а если тянуть - комис 1%.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 219
З нами з: 12.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:55

  novichok написав:СЭП с Зеленой бесплатный?

Свои - бесплатно, кредитные 4%
  novichok написав:А р2р тоже?

Только в А24, иначе комиссия 1% если чужими тянуть.
За кредитные тоже 4%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:57

  хуторянка написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться баксо-евровый и ждать, у меня когда первые гривнедепо начали заканчиваться, я покупал евро по 33+, уже 34.55+

имхо-стремно(или в случае коллосального избытка :D )
все же ближе паритет-50-30-20
у меня еще остался годовой в форварде под 16% до апреля.. он и выполняет роль последней цифры
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2711
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:44

Re: А-Банк

Трансферный кешбек с форварда сепом ломбард не дал, создали заявку
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 04.09.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:26

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:До февраля подъема не будет.

Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.

ждать в феврале поднятие ставок депо на 1,5%? Что-то верится с трудом, что они заднюю включат, как бы не понизили.
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 14.12.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:33

Re: А-Банк

  sergia написав:ждать в феврале поднятие ставок депо на 1,5%?

а чего ви решили, что именно будет 1,5? Ашечка уже подняла , остается на 0,5...1 поднять, чтоби войти в тот коридочкик 1,5.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 23.11.14
Подякував: 670 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:36

  Goodman написав:
  sergia написав:ждать в феврале поднятие ставок депо на 1,5%?

а чего ви решили, что именно будет 1,5? Ашечка уже подняла , остается на 0,5...1 поднять, чтоби войти в тот коридочкик 1,5.

взял худший вариант для банки). Могу ошибаться,т.к. не очень в теме, но у Ашки я так понимаю год назад была головокружительная акция по депозитам, что сейчас вынос и они пытаются держать? У того же Форварда пару недель назад наоборот депо упали с 11 до 9,5.
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 14.12.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:44

Re: А-Банк

  sergia написав:была головокружительная акция по депозитам, что сейчас вынос и они пытаются держать
там суть в акции возможности пополнения. Біло пополнение по геометрии и пополнение от достигнутого. А Форвард...., просто банально набрался ДОРОГИХ депо ( у мну там под 13 и 12.5 ) и дал возможность их подоливать до фонда. Сейчас питается пристроить ети депо , под кококредит. Если весной била риторика по кококредит - ДАЖЕ И ДУМАТЬ ЗАБУДЬ, то сейчас - ПРИХОДИТЕ, ВСЕ СДЕЛАЕМ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ,
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 23.11.14
Подякував: 670 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1825182618271828
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 252, 253, 254
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2532 93062
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 23:23
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4496, 4497, 4498
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44970 5507310
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 23:23
mustbe
Альфа-Банк 1 ... 9185, 9186, 9187
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91862 10915393
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 23:17
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2533)
23.12.2020 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.