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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 06:50
СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?
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novichok
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Додано: Сер 23 гру, 2020 06:54
novichok написав:
СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?
Да. Да.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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jay2004
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:49
jay2004 написав: novichok написав:
СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?
Да. Да.
Р2Р с Зеленой бесплатный только если толкать, а если тянуть - комис 1%.
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Julio
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:55
novichok написав:
СЭП с Зеленой бесплатный?
Свои - бесплатно, кредитные 4%
novichok написав:
А р2р тоже?
Только в А24, иначе комиссия 1% если чужими тянуть.
За кредитные тоже 4%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:57
хуторянка написав: omb написав:Квесторе_поверніться
баксо-евровый и ждать, у меня когда первые гривнедепо начали заканчиваться, я покупал евро по 33+, уже 34.55+
имхо-стремно(или в случае коллосального избытка
)
все же ближе паритет-50-30-20
у меня еще остался годовой в форварде под 16% до апреля.. он и выполняет роль последней цифры
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:44
Трансферный кешбек с форварда сепом ломбард не дал, создали заявку
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Інкогніто
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:26
Goodman написав: ukrprom2014 написав:
До февраля подъема не будет.
Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.
ждать в феврале поднятие ставок депо на 1,5%? Что-то верится с трудом, что они заднюю включат, как бы не понизили.
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sergia
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:33
sergia написав:
ждать в феврале поднятие ставок депо на 1,5%?
а чего ви решили, что именно будет 1,5? Ашечка уже подняла , остается на 0,5...1 поднять, чтоби войти в тот коридочкик 1,5.
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Goodman
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:36
Goodman написав: sergia написав:
ждать в феврале поднятие ставок депо на 1,5%?
а чего ви решили, что именно будет 1,5? Ашечка уже подняла , остается на 0,5...1 поднять, чтоби войти в тот коридочкик 1,5.
взял худший вариант для банки). Могу ошибаться,т.к. не очень в теме, но у Ашки я так понимаю год назад была головокружительная акция по депозитам, что сейчас вынос и они пытаются держать? У того же Форварда пару недель назад наоборот депо упали с 11 до 9,5.
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sergia
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Додано: Сер 23 гру, 2020 22:44
sergia написав:
была головокружительная акция по депозитам, что сейчас вынос и они пытаются держать
там суть в акции возможности пополнения. Біло пополнение по геометрии и пополнение от достигнутого. А Форвард...., просто банально набрался ДОРОГИХ депо ( у мну там под 13 и 12.5 ) и дал возможность их подоливать до фонда. Сейчас питается пристроить ети депо , под кококредит. Если весной била риторика по кококредит - ДАЖЕ И ДУМАТЬ ЗАБУДЬ, то сейчас - ПРИХОДИТЕ, ВСЕ СДЕЛАЕМ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ,
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Goodman
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