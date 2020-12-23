|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:35
а есть инсайдеры, акция Зимовий запас после нового года не будет продолжаться)?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91863
|10915716
|
|
|2533
|93225
|
Сер 23 гру, 2020 23:43
cohan
|
|44970
|5507599
|