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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:35
Re: А-Банк
а есть инсайдеры, акция Зимовий запас после нового года не будет продолжаться)?
Додано: Чет 24 гру, 2020 05:56
sergia Возможно, будет продолжение , т к попередня була такою:
"від 10 тис. грн, Банк надаєдодатковий відсоток +1%до базової ставки по вкладу. Строк дії акції:з 15.10.2019 по 15.01.2020 року."
у більшості збігається , було 0,5 потім ще додали 0,5 , залишилося продовжити термін розміщення. Але .... останні смачні депозити мали закінчитись мах до 20-12-2020 і деполюди напевно вже прийняли рішення - шо і куди. PS Час покаже.
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