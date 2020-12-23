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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1826182718281829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:35

Re: А-Банк

а есть инсайдеры, акция Зимовий запас после нового года не будет продолжаться)?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 05:56

sergia Возможно, будет продолжение , т к попередня була такою:
"від 10 тис. грн, Банк надає​​додатковий відсоток +1%​​до базової ставки по вкладу. Строк дії акції:​​з 15.10.2019 по 15.01.2020 року."

у більшості збігається , було 0,5 потім ще додали 0,5 , залишилося продовжити термін розміщення. Але .... останні смачні депозити мали закінчитись мах до 20-12-2020 і деполюди напевно вже прийняли рішення - шо і куди. PS Час покаже.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:55

Re: А-Банк

а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:59

Re: А-Банк

Эта аптека АНЦ на Чавдар, не АНЦ, кешбек не далиЗображення
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:04

  sergia написав:а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?


Ищите Трансфер-бонус. На следующий день выплачивают (если не начинают петлять).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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