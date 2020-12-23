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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:35
Re: А-Банк
а есть инсайдеры, акция Зимовий запас после нового года не будет продолжаться)?
Додано: Чет 24 гру, 2020 05:56
sergia Возможно, будет продолжение , т к попередня була такою:
"від 10 тис. грн, Банк надаєдодатковий відсоток +1%до базової ставки по вкладу. Строк дії акції:з 15.10.2019 по 15.01.2020 року."
у більшості збігається , було 0,5 потім ще додали 0,5 , залишилося продовжити термін розміщення. Але .... останні смачні депозити мали закінчитись мах до 20-12-2020 і деполюди напевно вже прийняли рішення - шо і куди. PS Час покаже.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 12:55
Re: А-Банк
а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:59
Re: А-Банк
Эта аптека АНЦ на Чавдар, не АНЦ, кешбек не дали
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:04
Ищите Трансфер-бонус. На следующий день выплачивают (если не начинают петлять).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:52
Сам собі і відповідаю
У відділенні новенька розкішниця нічого путнього не придумала, як перевипустити картку. Допомогло!
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:06
Інкогніто на сайте анц она есть? если да, то пишите в поддержку, может у них там ошибка
Кешбечные карты!
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:08
Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702
Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 24 гру, 2020 14:19
Re: А-Банк
Не дают, аптеку открыли 10 дней назад
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