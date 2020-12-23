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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1827182818291830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:33

Re: А-Банк

Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.
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  #<1 ... 1827182818291830
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