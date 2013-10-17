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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:33
Re: А-Банк
Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.
Black Jack - White Business
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Додано: Чет 24 гру, 2020 16:57
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:26
одна то одна. Но по факту АНЦ проходит по акции, а все остальные нет
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:42
Re: А-Банк
Только что разбирались с курами по поводу не начисления кешбека по двум операциям по Зе, сестре. Обе в АТБ, идут в выписке как "Операція з карткою АТ "А-БАНК"" у терміналах інших банків ПОКУПКА ТОВАРА". МСС 5499 по ответу горячки.
Составили заявку.
Экономят?
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