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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1827182818291830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:33

Re: А-Банк

Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:57

  ruvex написав:Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.

Ой лучше пусть с предложениями по депозитам обзванивают, чем "кеш готівкою")
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:26

  Ромасик написав:Інкогніто, це все одна контора. Жонглюють терміналами як циган сонцем.
https://www.aptekanizkihcen.ua/uk/vakan ... zor-2.html

одна то одна. Но по факту АНЦ проходит по акции, а все остальные нет
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:42

Re: А-Банк

Только что разбирались с курами по поводу не начисления кешбека по двум операциям по Зе, сестре. Обе в АТБ, идут в выписке как "Операція з карткою АТ "А-БАНК"" у терміналах інших банків ПОКУПКА ТОВАРА". МСС 5499 по ответу горячки.
Составили заявку.
Экономят?
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