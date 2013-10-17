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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1827182818291830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:33

Re: А-Банк

Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 16:57

  ruvex написав:Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.

Ой лучше пусть с предложениями по депозитам обзванивают, чем "кеш готівкою")
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:26

  Ромасик написав:Інкогніто, це все одна контора. Жонглюють терміналами як циган сонцем.
https://www.aptekanizkihcen.ua/uk/vakan ... zor-2.html

одна то одна. Но по факту АНЦ проходит по акции, а все остальные нет
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:42

Re: А-Банк

Только что разбирались с курами по поводу не начисления кешбека по двум операциям по Зе, сестре. Обе в АТБ, идут в выписке как "Операція з карткою АТ "А-БАНК"" у терміналах інших банків ПОКУПКА ТОВАРА". МСС 5499 по ответу горячки.
Составили заявку.
Экономят?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:10

  sergia написав:
  Ромасик написав:Інкогніто, це все одна контора. Жонглюють терміналами як циган сонцем.
https://www.aptekanizkihcen.ua/uk/vakan ... zor-2.html

одна то одна. Но по факту АНЦ проходит по акции, а все остальные нет

да, осталось доказать, что чек принадлежит той аптеке АНЦ :mrgreen:
пс: Хорошо, что я выбрал православный кешбек)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:50

  Adast написав:
  ruvex написав:Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.

Ой лучше пусть с предложениями по депозитам обзванивают, чем "кеш готівкою")

угу, на днях захожу в банкинг абанки на компьютере - вылазит банер ,,Отличное предложение для имя и отчество (мои правильные),, Кредит наличными 100тыс гривен под СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ процентов годовых.
Но зачем, если на следующий день заканчивались мои депо у них же. ИДИЙОТЫ.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:20

alex lem та ладно, много банков парят свои кредиты где только могут
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:36

Re: А-Банк

  ruvex написав:Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.
Мне не хотели випускать сумму по с карти на карту - порядка 1к$ в грн єквиваленте, блокануло карту и бил звонок из СБ.
безпека присутствует.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:00

  Goodman написав:Мне не хотели випускать сумму по с карти на карту - порядка 1к$ в грн єквиваленте, блокануло карту и бил звонок из СБ.
безпека присутствует.

Это не безпека.
Это маразм
mustbe
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