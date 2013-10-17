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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:33
Re: А-Банк
Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 24 гру, 2020 16:57
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:26
одна то одна. Но по факту АНЦ проходит по акции, а все остальные нет
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:42
Re: А-Банк
Только что разбирались с курами по поводу не начисления кешбека по двум операциям по Зе, сестре. Обе в АТБ, идут в выписке как "Операція з карткою АТ "А-БАНК"" у терміналах інших банків ПОКУПКА ТОВАРА". МСС 5499 по ответу горячки.
Составили заявку.
Экономят?
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:10
да, осталось доказать, что чек принадлежит той аптеке АНЦ
пс: Хорошо, что я выбрал православный кешбек)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:50
угу, на днях захожу в банкинг абанки на компьютере - вылазит банер ,,Отличное предложение для имя и отчество (мои правильные),, Кредит наличными 100тыс гривен под СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ процентов годовых.
Но зачем, если на следующий день заканчивались мои депо у них же. ИДИЙОТЫ.
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:20
alex lem та ладно, много банков парят свои кредиты где только могут
Кешбечные карты!
Додано: Чет 24 гру, 2020 21:36
Re: А-Банк
Мне не хотели випускать сумму по с карти на карту - порядка 1к$ в грн єквиваленте, блокануло карту и бил звонок из СБ.
безпека присутствует.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 24 гру, 2020 22:00
Это не безпека.
Это маразм
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