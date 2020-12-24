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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1828182918301831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:29

  Goodman написав:За меньше минути все разрулил.

Мою картку у відділенні хвилин 20 відкачували.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5203
З нами з: 18.08.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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  #<1 ... 1828182918301831
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