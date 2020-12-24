|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:29
Goodman написав:
За меньше минути все разрулил.
Мою картку у відділенні хвилин 20 відкачували.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5203
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18967
|2677021
|
Чет 24 гру, 2020 23:23
klug
|
|1021
|149426
|
|
|91911
|10921148
|
|