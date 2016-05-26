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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:29
Goodman написав:
За меньше минути все разрулил.
Мою картку у відділенні хвилин 20 відкачували.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:31
kreuz написав: sergia написав:
а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?
Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702
Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...
Напсанно так веслео уних на сайте. Т.е. если кто-то мне пополнил каточку на 11000 и я в течении 2-х дней оформил депозит, то мне дадут 0.5%?
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sergia
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:37
sergia написав: kreuz написав: sergia написав:
а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?
Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702
Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...
Напсанно так веслео уних на сайте. Т.е. если кто-то мне пополнил каточку на 11000 и я в течении 2-х дней оформил депозит, то мне дадут 0.5%?
Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
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IDAN
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