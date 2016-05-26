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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:29
Goodman написав:
За меньше минути все разрулил.
Мою картку у відділенні хвилин 20 відкачували.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:31
kreuz написав: sergia написав:
а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?
Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702
Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...
Напсанно так веслео уних на сайте. Т.е. если кто-то мне пополнил каточку на 11000 и я в течении 2-х дней оформил депозит, то мне дадут 0.5%?
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sergia
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:37
sergia написав: kreuz написав: sergia написав:
а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?
Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702
Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...
Напсанно так веслео уних на сайте. Т.е. если кто-то мне пополнил каточку на 11000 и я в течении 2-х дней оформил депозит, то мне дадут 0.5%?
Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
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IDAN
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:22
IDAN написав:
Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Это не зависит от того пополнялась ли карточка через Абанк приложение или просто было поступление Р2Р от другого человека?
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sergia
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:37
sergia написав: IDAN написав:
Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Это не зависит от того пополнялась ли карточка через Абанк приложение или просто было поступление Р2Р от другого человека?
А почитать условия трансфер-бонуса не бывает? Там черным по белому написано что и входящий СЭП (а его не возможно организовать через А24) и входящие р2р (нет разбивки на свои-чужие) подлежат обонусированию. И я бы лучше даже чуть перебдел и толкал чужими сюда деньгу толкалками, даби не давать ломбарду ни малейшего повода сказать, что-нибудь на тему "с вас же комис наша "тянучка" не взяла".
В общем чужой р2р - вполне годный способ
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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