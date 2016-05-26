|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 23:29
Goodman написав:
За меньше минути все разрулил.
Мою картку у відділенні хвилин 20 відкачували.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5209
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:31
kreuz написав: sergia написав:
а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?
Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702
Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...
Напсанно так веслео уних на сайте. Т.е. если кто-то мне пополнил каточку на 11000 и я в течении 2-х дней оформил депозит, то мне дадут 0.5%?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:37
sergia написав: kreuz написав: sergia написав:
а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?
Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702
Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...
Напсанно так веслео уних на сайте. Т.е. если кто-то мне пополнил каточку на 11000 и я в течении 2-х дней оформил депозит, то мне дадут 0.5%?
Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:22
IDAN написав:
Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Это не зависит от того пополнялась ли карточка через Абанк приложение или просто было поступление Р2Р от другого человека?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:37
sergia написав: IDAN написав:
Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Это не зависит от того пополнялась ли карточка через Абанк приложение или просто было поступление Р2Р от другого человека?
А почитать условия трансфер-бонуса не бывает? Там черным по белому написано что и входящий СЭП (а его не возможно организовать через А24) и входящие р2р (нет разбивки на свои-чужие) подлежат обонусированию. И я бы лучше даже чуть перебдел и толкал чужими сюда деньгу толкалками, даби не давать ломбарду ни малейшего повода сказать, что-нибудь на тему "с вас же комис наша "тянучка" не взяла".
В общем чужой р2р - вполне годный способ
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5373
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:02
ruvex написав:
Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.
пока, наверное, отток не очень большой раз не открыли пополнение старых столбиков. Ждемс....
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:25
Sergion так это договор надо менять, разве были такие прецеденты?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2726
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:52
omb написав:Sergion
так это договор надо менять, разве были такие прецеденты?
Прецеденти були, змінювати договір не потрібно. Як і у Прихваті договір тут пише, що поповнення згідно умов на сайті (принаймні так писав раніше).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5209
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:06
omb написав:Sergion
так это договор надо менять, разве были такие прецеденты?
В талмуд внесуть зміни і імярек повинен слідувати змінам.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35666
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1786 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|91926
|10923669
|
|
|2543
|94457
|
|
|27
|8702
|
|