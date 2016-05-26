RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1828182918301831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:29

  Goodman написав:За меньше минути все разрулил.

Мою картку у відділенні хвилин 20 відкачували.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5209
З нами з: 18.08.14
Подякував: 233 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:31

  kreuz написав:
  sergia написав:а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?

Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702

Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...

Напсанно так веслео уних на сайте. Т.е. если кто-то мне пополнил каточку на 11000 и я в течении 2-х дней оформил депозит, то мне дадут 0.5%?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 14.12.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:37

  sergia написав:
  kreuz написав:
  sergia написав:а про кэшбек при переводе с другого банка где-то у них на сайте написано?
этот кэшбек можно увидеть в конце месяца или моментально?

Отут давав посилання й цитату з нього: viewtopic.php?p=5123702#p5123702

Якщо коротко, то платять 0.5% як за СЕП, так і за р2р, але й нюанси трапляються...

Напсанно так веслео уних на сайте. Т.е. если кто-то мне пополнил каточку на 11000 и я в течении 2-х дней оформил депозит, то мне дадут 0.5%?

Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
IDAN
 
Повідомлень: 133
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:22

  IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.

Это не зависит от того пополнялась ли карточка через Абанк приложение или просто было поступление Р2Р от другого человека?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 14.12.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:37

  sergia написав:
  IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.

Это не зависит от того пополнялась ли карточка через Абанк приложение или просто было поступление Р2Р от другого человека?

А почитать условия трансфер-бонуса не бывает? Там черным по белому написано что и входящий СЭП (а его не возможно организовать через А24) и входящие р2р (нет разбивки на свои-чужие) подлежат обонусированию. И я бы лучше даже чуть перебдел и толкал чужими сюда деньгу толкалками, даби не давать ломбарду ни малейшего повода сказать, что-нибудь на тему "с вас же комис наша "тянучка" не взяла". :evil:
В общем чужой р2р - вполне годный способ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5373
З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:02

  ruvex написав:Совсем видно напряг с депозитами, обзванивают клиентов не имевших никаких вложений в банк, агитируют.

пока, наверное, отток не очень большой раз не открыли пополнение старых столбиков. Ждемс....
Sergion
 
Повідомлень: 478
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:25

Sergion так это договор надо менять, разве были такие прецеденты?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:52

  omb написав:Sergion так это договор надо менять, разве были такие прецеденты?

Прецеденти були, змінювати договір не потрібно. Як і у Прихваті договір тут пише, що поповнення згідно умов на сайті (принаймні так писав раніше).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5209
З нами з: 18.08.14
Подякував: 233 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:06

  omb написав:Sergion так это договор надо менять, разве были такие прецеденты?

В талмуд внесуть зміни і імярек повинен слідувати змінам.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35666
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1828182918301831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9191, 9192, 9193
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91926 10923669
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 14:49
ukrprom2014
Юнекс Банк 1 ... 253, 254, 255
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2543 94457
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 14:10
ukrprom2014
Європейський промисловий банк 1, 2, 3
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:30
27 8702
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 13:09
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9106)
25.12.2020 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.