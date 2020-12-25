Як в договорі прописано поповнення депо?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:38
Як в договорі прописано поповнення депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:51
Была похожая ситуация с онлайн-кешбеком по фокстроту.
Фокстрот поменял терминал, и абанк перестал его узнавать, соотв. кешбек не выплачивали, и посылали клиента куда подальше.
Но, видимо, после множества обращений, и скорее всего напоминания про НБУ, - исправились и начислили как положено. Но осадочек остался
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:34
Квесторе_поверніться ну в каждом депозите свои условия
Кешбечные карты!
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