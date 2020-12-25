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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1829183018311832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:38

  omb написав:Квесторе_поверніться какой талмуд, если договор подписан, это ж не обслуживание счета, где изменения всегда возможны

Як в договорі прописано поповнення депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:51

  Інкогніто написав:
omb написав:Інкогніто на сайте анц она есть? если да, то пишите в поддержку, может у них там ошибка
Не дают, аптеку открыли 10 дней назадЗображення

Была похожая ситуация с онлайн-кешбеком по фокстроту.
Фокстрот поменял терминал, и абанк перестал его узнавать, соотв. кешбек не выплачивали, и посылали клиента куда подальше.
Но, видимо, после множества обращений, и скорее всего напоминания про НБУ, - исправились и начислили как положено. Но осадочек остался
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:34

Квесторе_поверніться ну в каждом депозите свои условия
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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