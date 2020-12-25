omb написав:Квесторе_поверніться какой талмуд, если договор подписан, это ж не обслуживание счета, где изменения всегда возможны
Як в договорі прописано поповнення депо?
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omb написав:Інкогніто на сайте анц она есть? если да, то пишите в поддержку, может у них там ошибка
Не дают, аптеку открыли 10 дней назад
Была похожая ситуация с онлайн-кешбеком по фокстроту. Фокстрот поменял терминал, и абанк перестал его узнавать, соотв. кешбек не выплачивали, и посылали клиента куда подальше. Но, видимо, после множества обращений, и скорее всего напоминания про НБУ, - исправились и начислили как положено. Но осадочек остался
omb написав:Квесторе_поверніться какой талмуд, если договор подписан, это ж не обслуживание счета, где изменения всегда возможны
В прошлогодних договорах все просто, как убрать, так и вернуть определенный алгоритм пополнения могли.
Поповнення вкладу та нарахування процентів 1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку abank. com.ua. Вклад можна поповнити в будь-якому відділенні Банку, в АБанк24.
В текущем шаблоне аналогичная формулировка.
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IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Где указано условие по кешбеку на открытие только на 12 или 15 месяцев?
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omb написав:Квесторе_поверніться какой талмуд, если договор подписан, это ж не обслуживание счета, где изменения всегда возможны
В прошлогодних договорах все просто, как убрать, так и вернуть определенный алгоритм пополнения могли.
Поповнення вкладу та нарахування процентів 1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку abank. com.ua. Вклад можна поповнити в будь-якому відділенні Банку, в АБанк24.
В текущем шаблоне аналогичная формулировка.
Заборонити поповнення не можуть але обмежити до скажемо 1 гривні можуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Где указано условие по кешбеку на открытие только на 12 или 15 месяцев?
IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Где указано условие по кешбеку на открытие только на 12 или 15 месяцев?
Моя ошибка. Сроки депо не указывались.
Уже думал очередное "улучшение", совместными усилиями пришли к консенсусу.
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IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Где указано условие по кешбеку на открытие только на 12 или 15 месяцев?
2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус” 2.10.3.7.1 “Трансфер-бонус” (далі — Трансфер-бонус) - група бонусів, які нараховуються за поповнення Клієнтом власної картки, емітованої Банком, шляхом переказу на неї грошових коштів через касу Банку або з картки/рахунку іншого банку та оформлення вкладу “Онлайн” на суму більше 10 тис.грн, за умови, якщо таке оформлення вкладу здійснено протягом 2 календарних днів з дня поповнення картки/рахунку Банку (мається на увазі день до відкриття вкладу і день відкриття вкладу).