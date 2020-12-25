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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:38

  omb написав:Квесторе_поверніться какой талмуд, если договор подписан, это ж не обслуживание счета, где изменения всегда возможны

Як в договорі прописано поповнення депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:51

  Інкогніто написав:
omb написав:Інкогніто на сайте анц она есть? если да, то пишите в поддержку, может у них там ошибка
Не дают, аптеку открыли 10 дней назадЗображення

Была похожая ситуация с онлайн-кешбеком по фокстроту.
Фокстрот поменял терминал, и абанк перестал его узнавать, соотв. кешбек не выплачивали, и посылали клиента куда подальше.
Но, видимо, после множества обращений, и скорее всего напоминания про НБУ, - исправились и начислили как положено. Но осадочек остался
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:34

Квесторе_поверніться ну в каждом депозите свои условия
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:21

  omb написав:Квесторе_поверніться какой талмуд, если договор подписан, это ж не обслуживание счета, где изменения всегда возможны

В прошлогодних договорах все просто, как убрать, так и вернуть определенный алгоритм пополнения могли.
Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку abank.
com.ua. Вклад можна поповнити в будь-якому відділенні Банку, в АБанк24.

В текущем шаблоне аналогичная формулировка.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:29

  IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.

Где указано условие по кешбеку на открытие только на 12 или 15 месяцев?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:32

  ruvex написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться какой талмуд, если договор подписан, это ж не обслуживание счета, где изменения всегда возможны

В прошлогодних договорах все просто, как убрать, так и вернуть определенный алгоритм пополнения могли.
Поповнення вкладу та нарахування процентів
1. Ви можете поповнювати свій вклад. Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку abank.
com.ua. Вклад можна поповнити в будь-якому відділенні Банку, в АБанк24.

В текущем шаблоне аналогичная формулировка.

Заборонити поповнення не можуть але обмежити до скажемо 1 гривні можуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:35

  Квесторе_поверніться написав:Заборонити поповнення не можуть але обмежити до скажемо 1 гривні можуть.

Сути это не меняет, ограничение как по сумме так и по времени - возможно исходя из формулировки в договоре. Значит договор гибкий для банка. :wink:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:47

  ruvex написав:
  IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.

Где указано условие по кешбеку на открытие только на 12 или 15 месяцев?

Моя ошибка. Сроки депо не указывались.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:51

  IDAN написав:
  ruvex написав:
  IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.

Где указано условие по кешбеку на открытие только на 12 или 15 месяцев?

Моя ошибка. Сроки депо не указывались.

Уже думал очередное "улучшение", совместными усилиями пришли к консенсусу. :)
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:56

  ruvex написав:
  IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.

Где указано условие по кешбеку на открытие только на 12 или 15 месяцев?

Трансфер-бонус касается вклада Онлайн от 10К на любой срок.
см. https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 2/?lang=uk
2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус”
2.10.3.7.1 “Трансфер-бонус” (далі — Трансфер-бонус) - група бонусів, які
нараховуються за поповнення Клієнтом власної картки, емітованої Банком,
шляхом переказу на неї грошових коштів через касу Банку або з картки/рахунку
іншого банку та оформлення вкладу “Онлайн” на суму більше 10 тис.грн, за
умови, якщо таке оформлення вкладу здійснено протягом 2 календарних днів з
дня поповнення картки/рахунку Банку (мається на увазі день до відкриття
вкладу і день відкриття вкладу).
... делайте хоть что-нибудь!
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