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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:39
ruvex речь шла про старые депозиты, там где еще жирная ставка
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:50
omb написав:ruvex
речь шла про старые депозиты, там где еще жирная ставка
...об условиях пополнения в старых депозитах или про Трансфер-бонус?
Если про условия пополнения, то мой пример договора был из прошлогодних со старыми ставками 18,5%.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:37
ruvex а, понятно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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