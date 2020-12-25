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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:39

ruvex речь шла про старые депозиты, там где еще жирная ставка
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:50

  omb написав:ruvex речь шла про старые депозиты, там где еще жирная ставка

...об условиях пополнения в старых депозитах или про Трансфер-бонус?
Если про условия пополнения, то мой пример договора был из прошлогодних со старыми ставками 18,5%.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:37

ruvex а, понятно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:14

  Striker написав:Прочитал последние 40+ страниц, сколько разговоров из-за каких-то 11-11.5%. :lol : Лучше раскидать фонды по банкам, где есть 6-7-8% на остаток и адекватные курсы. За счёт курсовых колебаний можно заработать те же 11% (чистыми!) и больше при правильном подходе. А если посмотреть на уходящий год, когда при малейшем шухере улетели с 24 до 28 грн за доллар, то какие нафиг депозиты под 10-11%? Максимум в Конкорд на 3 месяца под 11%, и то, я не рискнул. В общем, у нас форум экстремалов. :shock: Будет интересно посмотреть на депо-людей, когда курс будет улетать на 30+ за одну неделю. : )


тут проблема в том, что никто не знает когда точно курс улетит за 30+ за одну неделю и на валютной ветке при каждом задерге вверх на 10 копеек вангуют 30+ :mrgreen:
Но рано или поздно это таки произойдет :mrgreen:
То же самое и с ловлей дна: поймавшему дно второе дно в подарок, а потом как бы по купленной дозе валюты выйти в ноль :mrgreen: (это если скальпировать, и не доставать из резервов лишние средства для оборотов).
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 02:37

  greenozon написав:
  ruvex написав:
  velvet написав:Через мобільний додаток відправляли?

Все свои отправлял с Веба.


нового веба чи старого


момент.
а який це новий веб?
старий (у допотопному приват-стилі) https://a24m.a-bank.com.ua/ - то зрозуміло.
а новий - де?
Alex2007
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  #<1 ... 1830183118321833
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