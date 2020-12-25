Striker написав:Прочитал последние 40+ страниц, сколько разговоров из-за каких-то 11-11.5%. :lol : Лучше раскидать фонды по банкам, где есть 6-7-8% на остаток и адекватные курсы. За счёт курсовых колебаний можно заработать те же 11% (чистыми!) и больше при правильном подходе. А если посмотреть на уходящий год, когда при малейшем шухере улетели с 24 до 28 грн за доллар, то какие нафиг депозиты под 10-11%? Максимум в Конкорд на 3 месяца под 11%, и то, я не рискнул. В общем, у нас форум экстремалов. Будет интересно посмотреть на депо-людей, когда курс будет улетать на 30+ за одну неделю. : )
тут проблема в том, что никто не знает когда точно курс улетит за 30+ за одну неделю и на валютной ветке при каждом задерге вверх на 10 копеек вангуют 30+ Но рано или поздно это таки произойдет То же самое и с ловлей дна: поймавшему дно второе дно в подарок, а потом как бы по купленной дозе валюты выйти в ноль (это если скальпировать, и не доставать из резервов лишние средства для оборотов).
Alex2007 написав:А я думал, что они, поигравшись с депозитным модулем-скруджем, забили на веб-версию и занимаются только застосунком
Було на це схоже. З одного боку надихає моня, з іншого добре видно, що вони не тягнуть прогресивний Корезоїд. Може когось відправили на курси верстальників і він тепер буде натягувати нові скіни на старе одоробло?
IDAN написав:Если вы пополнили на 11000 и открыли депо на 12 или 15 месяцев на эту сумму, то кешбек 0,6% грязными начислят на след. день. Если вы к примеру откроете депо на 5000 грн., то получите кешбек 0,6% от 5000 грн. На следущий день.
Это не зависит от того пополнялась ли карточка через Абанк приложение или просто было поступление Р2Р от другого человека?
А почитать условия трансфер-бонуса не бывает? Там черным по белому написано что и входящий СЭП (а его не возможно организовать через А24) и входящие р2р (нет разбивки на свои-чужие) подлежат обонусированию. И я бы лучше даже чуть перебдел и толкал чужими сюда деньгу толкалками, даби не давать ломбарду ни малейшего повода сказать, что-нибудь на тему "с вас же комис наша "тянучка" не взяла". В общем чужой р2р - вполне годный способ