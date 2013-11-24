Alex2007 написав:А я думал, что они, поигравшись с депозитным модулем-скруджем, забили на веб-версию и занимаются только застосунком
Було на це схоже. З одного боку надихає моня, з іншого добре видно, що вони не тягнуть прогресивний Корезоїд. Може когось відправили на курси верстальників і він тепер буде натягувати нові скіни на старе одоробло?
если бы скопировали один в один с Привата старый П24 с бонусами, обменом валют, то имхо было бы нормально.
сварився якось із менеджером банку що в ІБ на компі тупі квитанції для СЕП, які зовсім не показують реального кінцевого отримувача - сказав розслабитись, усі в банку забили на ІБ і він нікого не цікавить... якось так мабуть він мав на увазі старий ІБ, треба буде в новому по-сеп-атись
враховуючи дописи колег, які переказують СЕП і часто отримують відео-гестапо щось не дуже хочеться туди йти
PS в старому ІБ на кроці підтвердження (кошик) є випадайка, що дає вибирати із якої карти слати, так там інколи вона "кастрована" та випадайка, тобто дуже коротка і по факту списку карт немає. По замовчуванню в мене не та карта, з якої я хотів слати і в якомусь сенсі це западло. Лікується скажем так дивно, шлю, іде відбій (бо не хватає коштів не з тої карти, а вже при повторі я бачу карти в випадайці.)
Востаннє редагувалось greenozon в Суб 26 гру, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.