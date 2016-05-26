А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:09
klug написав: Alex2007 написав:
А я думал, что они, поигравшись с депозитным модулем-скруджем, забили на веб-версию и занимаются только застосунком
Було на це схоже. З одного боку надихає моня, з іншого добре видно, що вони не тягнуть прогресивний Корезоїд. Може когось відправили на курси верстальників і він тепер буде натягувати нові скіни на старе одоробло?
если бы скопировали один в один с Привата старый П24 с бонусами, обменом валют, то имхо было бы нормально.
sergia
Повідомлень: 51
З нами з: 14.12.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:15
---
нового веба чи старого[/quote]
момент.
а який це новий веб?
старий (у допотопному приват-стилі)
https://a24m.a-bank.com.ua/
- то зрозуміло.
а новий - де?[/quote]
сварився якось із менеджером банку що в ІБ на компі тупі квитанції для СЕП, які зовсім не показують реального кінцевого отримувача - сказав розслабитись, усі в банку забили на ІБ і він нікого не цікавить...
якось так
мабуть він мав на увазі старий ІБ, треба буде в новому по-сеп-атись
враховуючи дописи колег, які переказують СЕП і часто отримують відео-гестапо щось не дуже хочеться туди йти
PS в старому ІБ на кроці підтвердження (кошик) є випадайка, що дає вибирати із якої карти слати, так там інколи вона "кастрована" та випадайка, тобто дуже коротка і по факту списку карт немає.
По замовчуванню в мене не та карта, з якої я хотів слати і в якомусь сенсі це западло.
Лікується скажем так дивно, шлю, іде відбій (бо не хватає коштів не з тої карти, а вже при повторі я бачу карти в випадайці.)
Востаннє редагувалось
greenozon
в Суб 26 гру, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
Повідомлень: 10396
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 747 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:18
greenozon написав:
відео-гестапо
Это очень сильно преувеличено.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2095
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 269 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:46
sergia написав: sergia написав:
все сделал в течении 24 часов , а бонуса и нету).
После общения с чате, таки начислили бонус трансфер
Даже заявку в тех. отдел не сформировали, реалтайм начисление?
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: гарантированно получите 7O66XX3 +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Повідомлень: 10370
З нами з: 03.11.08
Подякував: 781 раз.
Подякували: 2303 раз.
Профіль
1
6
2
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:53
ruvex написав:
Даже заявку в тех. отдел не сформировали, реалтайм начисление?
может гьолдь клиент? мне тоже блоканули и за секунду провели - неуспели в приложение картинки даже повисеть - ваша карта блокована.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 ПоДаРуНоК кожному при оформленнi +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz
Goodman
Повідомлень: 4080
З нами з: 23.11.14
Подякував: 670 раз.
Подякували: 443 раз.
Профіль
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:56
Goodman написав: ruvex написав:
Даже заявку в тех. отдел не сформировали, реалтайм начисление?
может гьолдь клиент? мне тоже блоканули и за секунду провели - неуспели в приложение картинки даже повисеть - ваша карта блокована.
Операцию по карте блокировали?
Не слышал, чтобы кешбек и прочие плюшки здесь по мановению палочки начисляли после обращения, а вот тормозить могут. Интересен нюанс именно данного действа.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: гарантированно получите 7O66XX3 +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Повідомлень: 10370
З нами з: 03.11.08
Подякував: 781 раз.
Подякували: 2303 раз.
Профіль
1
6
2
Додано: Нед 27 гру, 2020 00:44
ruvex написав: sergia написав: sergia написав:
все сделал в течении 24 часов , а бонуса и нету).
После общения с чате, таки начислили бонус трансфер
Даже заявку в тех. отдел не сформировали, реалтайм начисление?
Формировали, даже номер у них я потребовал на всякий случай. Время не засекал, но где-то в течении пару часов пришел кэшбек.
sergia
Повідомлень: 51
З нами з: 14.12.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:11
sergia
жизнь в банке налаживается
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2742
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 210 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:35
Так налаживается, что в воскресенье в пять часов вечера узнают, заплачу ли я в течении пяти дней 240 гривен ОМП. Наверно, кто-то заказал депо на вынос, не хватает.
Citizen_D
Повідомлень: 19
З нами з: 14.03.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Adast
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
28
8874
Нед 27 гру, 2020 17:22 cohan
2546
94960
Нед 27 гру, 2020 17:18 cohan
91945
10928893
Нед 27 гру, 2020 16:26 ol_zy