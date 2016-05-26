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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1831183218331834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:09

  klug написав:
  Alex2007 написав:А я думал, что они, поигравшись с депозитным модулем-скруджем, забили на веб-версию и занимаются только застосунком

Було на це схоже. З одного боку надихає моня, з іншого добре видно, що вони не тягнуть прогресивний Корезоїд. Може когось відправили на курси верстальників і він тепер буде натягувати нові скіни на старе одоробло?

если бы скопировали один в один с Привата старый П24 с бонусами, обменом валют, то имхо было бы нормально.
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:15

---

нового веба чи старого[/quote]

момент.
а який це новий веб?
старий (у допотопному приват-стилі) https://a24m.a-bank.com.ua/ - то зрозуміло.
а новий - де?[/quote]

сварився якось із менеджером банку що в ІБ на компі тупі квитанції для СЕП, які зовсім не показують реального кінцевого отримувача - сказав розслабитись, усі в банку забили на ІБ і він нікого не цікавить...
якось так
мабуть він мав на увазі старий ІБ, треба буде в новому по-сеп-атись :)

враховуючи дописи колег, які переказують СЕП і часто отримують відео-гестапо щось не дуже хочеться туди йти

PS в старому ІБ на кроці підтвердження (кошик) є випадайка, що дає вибирати із якої карти слати, так там інколи вона "кастрована" та випадайка, тобто дуже коротка і по факту списку карт немає.
По замовчуванню в мене не та карта, з якої я хотів слати і в якомусь сенсі це западло.
Лікується скажем так дивно, шлю, іде відбій (бо не хватає коштів не з тої карти, а вже при повторі я бачу карти в випадайці.)
Востаннє редагувалось greenozon в Суб 26 гру, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:18

Re: А-Банк

  greenozon написав:відео-гестапо

Это очень сильно преувеличено.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:42

  sergia написав:все сделал в течении 24 часов , а бонуса и нету).

После общения с чате, таки начислили бонус трансфер :)
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:46

  sergia написав:
  sergia написав:все сделал в течении 24 часов , а бонуса и нету).

После общения с чате, таки начислили бонус трансфер :)

Даже заявку в тех. отдел не сформировали, реалтайм начисление?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:53

Re: А-Банк

  ruvex написав:Даже заявку в тех. отдел не сформировали, реалтайм начисление?
может гьолдь клиент? мне тоже блоканули и за секунду провели - неуспели в приложение картинки даже повисеть - ваша карта блокована.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:56

  Goodman написав:
  ruvex написав:Даже заявку в тех. отдел не сформировали, реалтайм начисление?
может гьолдь клиент? мне тоже блоканули и за секунду провели - неуспели в приложение картинки даже повисеть - ваша карта блокована.

Операцию по карте блокировали?
Не слышал, чтобы кешбек и прочие плюшки здесь по мановению палочки начисляли после обращения, а вот тормозить могут. Интересен нюанс именно данного действа.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 00:44

  ruvex написав:
  sergia написав:
  sergia написав:все сделал в течении 24 часов , а бонуса и нету).

После общения с чате, таки начислили бонус трансфер :)

Даже заявку в тех. отдел не сформировали, реалтайм начисление?

Формировали, даже номер у них я потребовал на всякий случай. Время не засекал, но где-то в течении пару часов пришел кэшбек.
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:11

sergia жизнь в банке налаживается :)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:35

Re: А-Банк

Так налаживается, что в воскресенье в пять часов вечера узнают, заплачу ли я в течении пяти дней 240 гривен ОМП. Наверно, кто-то заказал депо на вынос, не хватает.
Citizen_D
 
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