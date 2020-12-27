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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45

  Citizen_D написав:Так налаживается, что в воскресенье в пять часов вечера узнают, заплачу ли я в течении пяти дней 240 гривен ОМП. Наверно, кто-то заказал депо на вынос, не хватает.

:D https://www.youtube.com/watch?v=nYoMXHT6zc4
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:24

Хотела открыть депозит онлайн, банк требует пройти идентификацию в отделении. Ау... я хочу занести деньги, а не вынести, зачем во время короновируса заставлять лишний раз выходить из дома, тем более, что мой возраст уже в зоне риска.
kontik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:32

  хуторянка написав:
  Citizen_D написав:Так налаживается, что в воскресенье в пять часов вечера узнают, заплачу ли я в течении пяти дней 240 гривен ОМП. Наверно, кто-то заказал депо на вынос, не хватает.

:D https://www.youtube.com/watch?v=nYoMXHT6zc4

Не там похоже относительно банка - другой случай. Вот этот :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:29

Сегодня утром отказался от продления вклада, заканчивающегося в конце января. Только что получил звонок из отделения, где открывал карты (впервые вообще от банка по этому поводу) - что, как да почему. Объяснил :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:17

Vorlon портите людям настроение на НГ)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2747
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:28

Може колегам буде цікаво

Розкидав платежі СЕП-ами на днях,
помилився в одному платежі (вписав замість свого ІПН в полі ЄДРПОУ код банку)
платіж завис в вакуумі,
що робити в такому випадку

Оформити заявку на уточнення реквізитів
чат або 0800 банку - і до 3 днів платіж дойде куди треба.

PS Краще дізнаватись точні реквізити наперед!

усім - швидких і жирних СЕП-ів, колеги!
:lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 10400
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Подякували: 748 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:37

  greenozon написав:Може колегам буде цікаво

Розкидав платежі СЕП-ами на днях,
помилився в одному платежі (вписав замість свого ІПН в полі ЄДРПОУ код банку)
платіж завис в вакуумі,
що робити в такому випадку

Оформити заявку на уточнення реквізитів
чат або 0800 банку - і до 3 днів платіж дойде куди треба.

PS Краще дізнаватись точні реквізити наперед!

усім - швидких і жирних СЕП-ів, колеги!
:lol:


Проходили, плавали... :cry:
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jay2004
 
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