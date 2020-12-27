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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:45
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:24
Хотела открыть депозит онлайн, банк требует пройти идентификацию в отделении. Ау... я хочу занести деньги, а не вынести, зачем во время короновируса заставлять лишний раз выходить из дома, тем более, что мой возраст уже в зоне риска.
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:32
Не там похоже относительно банка - другой случай. Вот этот
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:29
Сегодня утром отказался от продления вклада, заканчивающегося в конце января. Только что получил звонок из отделения, где открывал карты (впервые вообще от банка по этому поводу) - что, как да почему. Объяснил
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:17
Vorlon портите людям настроение на НГ)
Кешбечные карты!
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:28
Може колегам буде цікаво
Розкидав платежі СЕП-ами на днях,
помилився в одному платежі (вписав замість свого ІПН в полі ЄДРПОУ код банку)
платіж завис в вакуумі,
що робити в такому випадку
Оформити заявку на уточнення реквізитів
чат або 0800 банку - і до 3 днів платіж дойде куди треба.
PS Краще дізнаватись точні реквізити наперед!
усім - швидких і жирних СЕП-ів, колеги!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:37
Проходили, плавали...
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