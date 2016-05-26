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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1833183418351836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:53

Дзвонять з банки і хочуть втюхати кредитик під 30% річних.
Кажуть інших переплат немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:51

Re: А-Банк

По эльдорадо и мойо стоит партнерский кэшбек на декабрь 5%. Тоже максимум 500 грн будет кэшбека? И лучше на сайте платить или в самом магазине? А то видел люди здесь писали, что через сайт не получали КБ.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:01

  vovareuckij написав:По эльдорадо и мойо стоит партнерский кэшбек на декабрь 5%. Тоже максимум 500 грн будет кэшбека? И лучше на сайте платить или в самом магазине? А то видел люди здесь писали, что через сайт не получали КБ.


Ельдорадо в Мони 5%, без ограничения кешбека. Сегодня платил онлайн - сразу кешбек пришёл.
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:13

  Goodman написав:greenozon Заведите себе гугль аккаунт. Он тянет автозаполнение, помилок больше не будет. :arrow:


а можна детальніше?
яким чином гугл аккаунт допоможе уникнути помилок при СЕП-анні в чужбину,
до речі я вже маю шаблон, так що конкретно із цим "манівцем" шлях проторено :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:14

О Спасибо за подсказку вам, тогда надо будет с карты мони попробовать покупку сделать. Предстоит купить родственникам телевизор самсунг 50 диагональю, и хотелось бы просто сделать это с максимальной выгодой и кэшбеком.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:30

  Квесторе_поверніться написав:Дзвонять з банки і хочуть втюхати кредитик під 30% річних.
Кажуть інших переплат немає.


С какого банка, неужели с А-банка?
Что-то низкая ставка по кредиту, для этого банка.
Valeriy237
 
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  #<1 ... 1833183418351836
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