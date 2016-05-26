Дзвонять з банки і хочуть втюхати кредитик під 30% річних.
Кажуть інших переплат немає.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:53
Дзвонять з банки і хочуть втюхати кредитик під 30% річних.
Кажуть інших переплат немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 гру, 2020 21:51
Re: А-Банк
По эльдорадо и мойо стоит партнерский кэшбек на декабрь 5%. Тоже максимум 500 грн будет кэшбека? И лучше на сайте платить или в самом магазине? А то видел люди здесь писали, что через сайт не получали КБ.
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:01
Ельдорадо в Мони 5%, без ограничения кешбека. Сегодня платил онлайн - сразу кешбек пришёл.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:13
а можна детальніше?
яким чином гугл аккаунт допоможе уникнути помилок при СЕП-анні в чужбину,
до речі я вже маю шаблон, так що конкретно із цим "манівцем" шлях проторено
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:14
О Спасибо за подсказку вам, тогда надо будет с карты мони попробовать покупку сделать. Предстоит купить родственникам телевизор самсунг 50 диагональю, и хотелось бы просто сделать это с максимальной выгодой и кэшбеком.
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:30
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:42
greenozon не можна , я вам дал направление. Бо зараз прибижить горбатий німець з дрючком і почне мене ганяти - не те я говорю , да не там.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 28 гру, 2020 22:44
Re: А-Банк
там главное на допгарантию не попадать . я би лично брал би LG
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:18
Re: А-Банк
Так, ЛЖ краще, бо можна на весь екран розширити зображеня(при всіх інших рівних параметрах) та меню зрозуміліше
Зараз переглядають цей форум: Andey і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|