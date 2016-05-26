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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:46
Спасибо, посмотрим и на ЛЖ, но больше интересует, как совершить покупку с максимальной скидкой, выгодой и кэшбеком. Через Моню лучше делать в эльдорадо?
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