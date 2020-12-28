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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:46
Спасибо, посмотрим и на ЛЖ, но больше интересует, как совершить покупку с максимальной скидкой, выгодой и кэшбеком. Через Моню лучше делать в эльдорадо?
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:34
Re: А-Банк
А-Банк представил первые в мире платежные видеокарты в приложении АБанк24
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:39
Да.
P.S. Лучше Самсунг - по сервису сами приезжают домой бесплатно (Киев), в течении 12 месяцев.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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