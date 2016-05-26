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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1834183518361837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:46

Спасибо, посмотрим и на ЛЖ, но больше интересует, как совершить покупку с максимальной скидкой, выгодой и кэшбеком. Через Моню лучше делать в эльдорадо?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:34

Re: А-Банк

А-Банк представил первые в мире платежные видеокарты в приложении АБанк24 :D
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:39

  vovareuckij написав:Через Моню лучше делать в эльдорадо?


Да.
P.S. Лучше Самсунг - по сервису сами приезжают домой бесплатно (Киев), в течении 12 месяцев.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:43

  MASolomko написав:А-Банк представил первые в мире платежные видеокарты в приложении АБанк24

Братки научились видосы в приложухе крутить.
Сенсация, однако )
mustbe
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