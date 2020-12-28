А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 00:46
Спасибо, посмотрим и на ЛЖ, но больше интересует, как совершить покупку с максимальной скидкой, выгодой и кэшбеком. Через Моню лучше делать в эльдорадо?
vovareuckij
Повідомлень: 36
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 07:34
А-Банк представил первые в мире платежные видеокарты в приложении АБанк24
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MASolomko
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Додано: Вів 29 гру, 2020 07:39
vovareuckij написав:
Через Моню лучше делать в эльдорадо?
Да.
P.S. Лучше Самсунг - по сервису сами приезжают домой бесплатно (Киев), в течении 12 месяцев.
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jay2004
Повідомлень: 2534
З нами з: 19.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 294 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:43
MASolomko написав:
А-Банк представил первые в мире платежные видеокарты в приложении АБанк24
Братки научились видосы в приложухе крутить.
Сенсация, однако )
mustbe
Повідомлень: 5046
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Подякував: 102 раз.
Подякували: 485 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:03
vovareuckij написав: Goodman
Какую допгарантию и как не попадать?
от магазина
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Повідомлень: 2687
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Подякував: 18 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:50
Колеги, а де трансфер бонус шукати? Згідно з талмудом на рахунку кешбеку (2.10.3.7.3. Зарахування Трансфер-бонусу здійснюється на бонусний рахунок клієнта по картці “Універсальна Голд” з PayPass / "Зелена"), а де його можна побачити, не обираючи категорії кешбеку?
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(+50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (+50 грн),
КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або
всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
Повідомлень: 2744
З нами з: 10.12.07
Подякував: 147 раз.
Подякували: 172 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:57
kreuz написав:
а де його можна побачити, не обираючи категорії кешбеку?
Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2101
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 269 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:59
ingtrans написав: kreuz написав:
а де його можна побачити, не обираючи категорії кешбеку?
Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.
А як взнали, що його вже нараховано?
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(+50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (+50 грн),
КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або
всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
Повідомлень: 2744
З нами з: 10.12.07
Подякував: 147 раз.
Подякували: 172 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:05
kreuz написав: ingtrans написав: kreuz написав:
а де його можна побачити, не обираючи категорії кешбеку?
Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.
А як взнали, що його вже нараховано?
Вероятно, в поддержке можно узнать, а для самостоятельного просмотра я не нашел другого способа, кроме как выбрать категории кешбэка.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2101
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 269 раз.
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