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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1834183518361837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 00:46

Спасибо, посмотрим и на ЛЖ, но больше интересует, как совершить покупку с максимальной скидкой, выгодой и кэшбеком. Через Моню лучше делать в эльдорадо?
vovareuckij
 
Повідомлень: 36
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:34

Re: А-Банк

А-Банк представил первые в мире платежные видеокарты в приложении АБанк24 :D
https://minfin.com.ua/2020/12/28/57724762/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 07:39

  vovareuckij написав:Через Моню лучше делать в эльдорадо?


Да.
P.S. Лучше Самсунг - по сервису сами приезжают домой бесплатно (Киев), в течении 12 месяцев.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:43

  MASolomko написав:А-Банк представил первые в мире платежные видеокарты в приложении АБанк24

Братки научились видосы в приложухе крутить.
Сенсация, однако )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:03

СРЕДСТВО ОТ ВЗРЫВАНИЯ КЕРОСИНОК(О.ГЕНРИ)

  vovareuckij написав:Goodman Какую допгарантию и как не попадать?

от магазина :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:50

Колеги, а де трансфер бонус шукати? Згідно з талмудом на рахунку кешбеку (2.10.3.7.3. Зарахування Трансфер-бонусу здійснюється на бонусний рахунок клієнта по картці “Універсальна Голд” з PayPass / "Зелена"), а де його можна побачити, не обираючи категорії кешбеку?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:57

Re: А-Банк

  kreuz написав:а де його можна побачити, не обираючи категорії кешбеку?

Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:59

  ingtrans написав:
  kreuz написав:а де його можна побачити, не обираючи категорії кешбеку?

Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.

А як взнали, що його вже нараховано?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
Повідомлень: 2744
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:05

  kreuz написав:
  ingtrans написав:
  kreuz написав:а де його можна побачити, не обираючи категорії кешбеку?

Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.

А як взнали, що його вже нараховано?

Вероятно, в поддержке можно узнать, а для самостоятельного просмотра я не нашел другого способа, кроме как выбрать категории кешбэка.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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