ingtrans написав:Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.
А як взнали, що його вже нараховано?
в приложении-кэшбек-декабрь-кэшбек от Абанка-сумма
Там вопрос был в другом. Пока не выберешь категории кэшбека - сумму начисленного кэшбека не видно. Ну а некоторые по каким-то причинам категории не выбирают. Я в т.ч. Тем самым как бы показывая банку, что его категории гуано. Но чтобы увидеть и вывести кэшбек от банка приходится выбирать и гуано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0