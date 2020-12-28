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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1835183618371838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:05

  хуторянка написав:
  kreuz написав:
  ingtrans написав:Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.

А як взнали, що його вже нараховано?

в приложении-кэшбек-декабрь-кэшбек от Абанка-сумма

Там вопрос был в другом. Пока не выберешь категории кэшбека - сумму начисленного кэшбека не видно. Ну а некоторые по каким-то причинам категории не выбирают. Я в т.ч. Тем самым как бы показывая банку, что его категории гуано. Но чтобы увидеть и вывести кэшбек от банка приходится выбирать и гуано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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