ingtrans написав:Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.
А як взнали, що його вже нараховано?
в приложении-кэшбек-декабрь-кэшбек от Абанка-сумма
Там вопрос был в другом. Пока не выберешь категории кэшбека - сумму начисленного кэшбека не видно. Ну а некоторые по каким-то причинам категории не выбирают. Я в т.ч. Тем самым как бы показывая банку, что его категории гуано. Но чтобы увидеть и вывести кэшбек от банка приходится выбирать и гуано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
sergia написав:Через зеленую тумбу Привата перекидывал деньги на А-Банка. Комисия 1%, а кэшбек А-Банка около 0,65%. Хорошо что сумма маленькая была. Так и должно быть?
А-Банка компенсує у стилі монобанки: 0,5% + податки, тариф прихвата не 1%, а 0,5% (мін. 5 грн). Очевидно, що ви поповнили на 500 грн і тому у мінусі. Якби поповнили від 1000 грн, то лишилися б при своїх. А ще прихват більше 5к за раз не прийме. На ринку є більш зручні альтернативи, без заморочок з компенсаціями, наприклад iBox.