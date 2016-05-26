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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1836183718381839>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:05

  хуторянка написав:
  kreuz написав:
  ingtrans написав:Мне пришлось выбирать категории кешбэка, чтобы вывести трансфер бонус на карту.

А як взнали, що його вже нараховано?

в приложении-кэшбек-декабрь-кэшбек от Абанка-сумма

Там вопрос был в другом. Пока не выберешь категории кэшбека - сумму начисленного кэшбека не видно. Ну а некоторые по каким-то причинам категории не выбирают. Я в т.ч. Тем самым как бы показывая банку, что его категории гуано. Но чтобы увидеть и вывести кэшбек от банка приходится выбирать и гуано
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:56

Re: А-Банк

Через зеленую тумбу Привата перекидывал деньги на А-Банка. Комисия 1%, а кэшбек А-Банка около 0,65%. Хорошо что сумма маленькая была. Так и должно быть?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:05

  sergia написав:Через зеленую тумбу Привата перекидывал деньги на А-Банка. Комисия 1%, а кэшбек А-Банка около 0,65%. Хорошо что сумма маленькая была. Так и должно быть?

Читайте ветку. Относительно недавно было сообщение что шара с бесплатным пополнением карт ломбарда через тумбы #зеленелайно - закончилась.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:20

  sergia написав:Через зеленую тумбу Привата перекидывал деньги на А-Банка. Комисия 1%, а кэшбек А-Банка около 0,65%. Хорошо что сумма маленькая была. Так и должно быть?

А-Банка компенсує у стилі монобанки: 0,5% + податки, тариф прихвата не 1%, а 0,5% (мін. 5 грн). Очевидно, що ви поповнили на 500 грн і тому у мінусі. Якби поповнили від 1000 грн, то лишилися б при своїх. А ще прихват більше 5к за раз не прийме. На ринку є більш зручні альтернативи, без заморочок з компенсаціями, наприклад iBox.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:08

Може кому интересно...Со слов поддержки Зимовый запас продлён до 31.01.21
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:33

  novichok написав:Може кому интересно...Со слов поддержки Зимовый запас продлён до 31.01.21

Ага - підгорає!
Люди більше виносять, чим заносять!

І я теж виніс в бетон....
Хоч залишилось ще багато дрібних стовпців і один "жирненький", який виношу вже наступного місяця!

Нехай тепер думаЮТЬ! 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:49

Re: А-Банк

Хтось зіштовхувався з тим, що вчора і сьогодні, з айбокса не можливо картку поповнити?
Щось пише "провайдером не обслуговується", чи щось типу того...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:22

  Долярчик написав:Хтось зіштовхувався з тим, що вчора і сьогодні, з айбокса не можливо картку поповнити?
Щось пише "провайдером не обслуговується", чи щось типу того...

Какие-то баги бокса были. У меня такое вчера с Конкордом один в один. С третьего или четвертого раза прошло.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:15

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста если кидать СЭП на карту в А-банк, то трансфер бонус будет или надежнее р2р. Давно не кидал сюда деньги СЭПом какие реквизиты подскажите и как думаете успеет залететь завтра если сегодня отправить с Привата или лучше подождать и уже с понедельника отправлять. Спасибо за ответы.
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:22

Re: А-Банк

  Diablo1977 написав:Доброго времени суток, подскажите пожалуйста если кидать СЭП на карту в А-банк, то трансфер бонус будет или надежнее р2р.

Не имеет значения. В этом месяце есть успешные кейсы по обеим способам пополнения.
  Diablo1977 написав:Давно не кидал сюда деньги СЭПом какие реквизиты подскажите
в приложении станьте на карту и прокрутите барабан до "реквизиты" - там все будет написано.
  Diablo1977 написав:как думаете успеет залететь завтра если сегодня отправить или лучше подождать и уже с понедельника отправлять
С большой вероятностью - уже поздно. Хотя если и банк-выпускающий и банк-принимающий работают по СЭП 23/7, то может и пройти. Но имхо риск слишком велик. Потому как конец года и все что работает нормально в остальное время именно в эти дни может работать совсем не так как надо. Лучше перекантуйте деньги на этих выходных в какой-нибудь "банке" или еще где, а 4 января все сделаете без проблем.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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