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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1836183718381839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:27

  Flamingo написав:
  Diablo1977 написав:Доброго времени суток, подскажите пожалуйста если кидать СЭП на карту в А-банк, то трансфер бонус будет или надежнее р2р.

Не имеет значения. В этом месяце есть успешные кейсы по обеим способам пополнения.
  Diablo1977 написав:Давно не кидал сюда деньги СЭПом какие реквизиты подскажите
в приложении станьте на карту и прокрутите барабан до "реквизиты" - там все будет написано.
  Diablo1977 написав:как думаете успеет залететь завтра если сегодня отправить или лучше подождать и уже с понедельника отправлять
С большой вероятностью - уже поздно. Хотя если и банк-выпускающий и банк-принимающий работают по СЭП 23/7, то может и пройти. Но имхо риск слишком велик. Потому как конец года и все что работает нормально в остальное время именно в эти дни может работать совсем не так как надо. Лучше перекантуйте деньги на этих выходных в какой-нибудь "банке" или еще где, а 4 января все сделаете без проблем.


Отправлял с Привата около 21-30 недели две назад, уже в 22-56 были у получателя.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:44

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Отправлял с Привата около 21-30 недели две назад, уже в 22-56 были у получателя.

В вашей фразе ключевой момент "две недели назад".
Ну а в своем сообщении я писал:
Но имхо риск слишком велик. Потому как конец года и все что работает нормально в остальное время именно в эти дни может работать совсем не так как надо.

Поэтому тут каждый для себя решает что ему ближе синица (меньший но гарантированный процент на длинных выходных) или журавель (больший процент, но с риском зависания денег на выходные)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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