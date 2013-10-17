Flamingo написав:

Diablo1977 написав: Доброго времени суток, подскажите пожалуйста если кидать СЭП на карту в А-банк, то трансфер бонус будет или надежнее р2р. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста если кидать СЭП на карту в А-банк, то трансфер бонус будет или надежнее р2р.

Diablo1977 написав: Давно не кидал сюда деньги СЭПом какие реквизиты подскажите Давно не кидал сюда деньги СЭПом какие реквизиты подскажите

Diablo1977 написав: как думаете успеет залететь завтра если сегодня отправить или лучше подождать и уже с понедельника отправлять как думаете успеет залететь завтра если сегодня отправить или лучше подождать и уже с понедельника отправлять

Не имеет значения. В этом месяце есть успешные кейсы по обеим способам пополнения.в приложении станьте на карту и прокрутите барабан до "реквизиты" - там все будет написано.С большой вероятностью - уже поздно. Хотя если и банк-выпускающий и банк-принимающий работают по СЭП 23/7, то может и пройти. Но имхо риск слишком велик. Потому как конец года и все что работает нормально в остальное время именно в эти дни может работать совсем не так как надо. Лучше перекантуйте деньги на этих выходных в какой-нибудь "банке" или еще где, а 4 января все сделаете без проблем.