А-Банк
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:27
Flamingo написав: Diablo1977 написав:
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста если кидать СЭП на карту в А-банк, то трансфер бонус будет или надежнее р2р.
Не имеет значения. В этом месяце есть успешные кейсы по обеим способам пополнения.
Diablo1977 написав:
Давно не кидал сюда деньги СЭПом какие реквизиты подскажите
в приложении станьте на карту и прокрутите барабан до "реквизиты" - там все будет написано.
Diablo1977 написав:
как думаете успеет залететь завтра если сегодня отправить или лучше подождать и уже с понедельника отправлять
С большой вероятностью - уже поздно. Хотя если и банк-выпускающий и банк-принимающий работают по СЭП 23/7, то может и пройти. Но имхо риск слишком велик. Потому как конец года и все что работает нормально в остальное время именно в эти дни может работать совсем не так как надо. Лучше перекантуйте деньги на этих выходных в какой-нибудь "банке" или еще где, а 4 января все сделаете без проблем.
Отправлял с Привата около 21-30 недели две назад, уже в 22-56 были у получателя.
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jay2004
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:44
jay2004 написав:
Отправлял с Привата около 21-30 недели две назад, уже в 22-56 были у получателя.
В вашей фразе ключевой момент "две недели назад".
Ну а в своем сообщении я писал:
Но имхо риск слишком велик. Потому как конец года и все что работает нормально в остальное время именно в эти дни может работать совсем не так как надо.
Поэтому тут каждый для себя решает что ему ближе синица (меньший но гарантированный процент на длинных выходных) или журавель (больший процент, но с риском зависания денег на выходные)
50 грн./100 грн.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:44
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:23
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Zonenor
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:30
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greenozon
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:22
Подскажите, А-банк наказывает за овер? Если, допустим, я переведу сегодня р2р из другого банка на универсальную карту А-банка и сразу пополню депозит.
Oktawa
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:24
Oktawa написав:
Подскажите, А-банк наказывает за овер? Если, допустим, я переведу сегодня р2р из другого банка на универсальную карту А-банка и сразу пополню депозит.
В А-Банк не будет овера в этом случае.
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ingtrans
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:25
Oktawa написав:
Подскажите, А-банк наказывает за овер? Если, допустим, я переведу сегодня р2р из другого банка на универсальную карту А-банка и сразу пополню депозит.
Не наказывает
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velvet
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:33
Zonenor написав:
Кешбэк "путешествия" для городского транспорта годится?
Ради интереса пополнил проездной KyivSmartCard, кэшбек есть.
Adast
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