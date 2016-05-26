Не любит банка свинорыл, обрубил все категории до 1% хоть свои хоть кред.
Ну полежит значит без дела карточка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:32
Re: А-Банк
Не любит банка свинорыл, обрубил все категории до 1% хоть свои хоть кред.
Ну полежит значит без дела карточка.
Оформи карту по ссылке и получи:
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