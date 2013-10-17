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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:32
Не любит банка свинорыл, обрубил все категории до 1% хоть свои хоть кред.
Ну полежит значит без дела карточка.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:00
anis какая причина залета?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:24
omb написав:anis какая причина залета?
3 месяца подряд выбираю весь кешбек под завязку.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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- Повідомлень: 2589
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 93 раз.
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