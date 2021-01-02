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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:32
Не любит банка свинорыл, обрубил все категории до 1% хоть свои хоть кред.
Ну полежит значит без дела карточка.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:00
anis какая причина залета?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:24
omb написав:anis какая причина залета?
3 месяца подряд выбираю весь кешбек под завязку.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:31
БОБЁР написав:
Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?
Финмон А-банки возбуждается при получении 50К в месяц и 90К в 60 дней и это при погашении использованного кред лимита, а если вы будете свои загонять - готовьте доки.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:37
ol_zy написав: БОБЁР написав:
Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?
Финмон А-банки возбуждается при получении 50К в месяц и 90К в 60 дней и это при погашении использованного кред лимита, а если вы будете свои загонять - готовьте доки.
Вот как-то на вход пускали гораздо больше без вопросов от финмона, а с выходом пришлось много раз общаться по Viber.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:50
ol_zy написав:
Финмон А-банки возбуждается при получении 50К в месяц
я легко через кассу пополнил 100к пачками , потом в тот же день разлил по разних богодельнях. Во многом зависит от привязки отделения и от клиента. По любе мило с финмоном падает на нач с требованием разгрести. Как нач разгребет , так и будет.
Все время носил кедами - или касса, или терминал.
Раз на раз не попадает.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Нед 03 січ, 2021 00:23
ingtrans написав: ol_zy написав: БОБЁР написав:
Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?
Финмон А-банки возбуждается при получении 50К в месяц и 90К в 60 дней и это при погашении использованного кред лимита, а если вы будете свои загонять - готовьте доки.
Вот как-то на вход пускали гораздо больше без вопросов от финмона, а с выходом пришлось много раз общаться по Viber.
Именно из за этих де.....в вынес всё под 0. Очень любят блокировать карты за любой платеж. Часто очень долго ждал решения вопроса и после звонка в Вайбер. В отделениях персонал адекватный. Безопасность или мониторинг..... как его там.....отстой
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потерпевший
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:05
потерпевший
времена смутные настали
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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