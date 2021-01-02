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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1837183818391840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:32

Re: А-Банк

Не любит банка свинорыл, обрубил все категории до 1% хоть свои хоть кред.
Ну полежит значит без дела карточка.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:00

anis какая причина залета?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:24

Re: А-Банк

omb написав:anis какая причина залета?
3 месяца подряд выбираю весь кешбек под завязку.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:31

  БОБЁР написав:Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?

Финмон А-банки возбуждается при получении 50К в месяц и 90К в 60 дней и это при погашении использованного кред лимита, а если вы будете свои загонять - готовьте доки.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:37

  ol_zy написав:
  БОБЁР написав:Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?

Финмон А-банки возбуждается при получении 50К в месяц и 90К в 60 дней и это при погашении использованного кред лимита, а если вы будете свои загонять - готовьте доки.

Вот как-то на вход пускали гораздо больше без вопросов от финмона, а с выходом пришлось много раз общаться по Viber.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:50

Re: А-Банк

  ol_zy написав:Финмон А-банки возбуждается при получении 50К в месяц

я легко через кассу пополнил 100к пачками , потом в тот же день разлил по разних богодельнях. Во многом зависит от привязки отделения и от клиента. По любе мило с финмоном падает на нач с требованием разгрести. Как нач разгребет , так и будет.
Все время носил кедами - или касса, или терминал.
Раз на раз не попадает.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:23

  ingtrans написав:
  ol_zy написав:
  БОБЁР написав:Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?

Финмон А-банки возбуждается при получении 50К в месяц и 90К в 60 дней и это при погашении использованного кред лимита, а если вы будете свои загонять - готовьте доки.

Вот как-то на вход пускали гораздо больше без вопросов от финмона, а с выходом пришлось много раз общаться по Viber.
Именно из за этих де.....в вынес всё под 0. Очень любят блокировать карты за любой платеж. Часто очень долго ждал решения вопроса и после звонка в Вайбер. В отделениях персонал адекватный. Безопасность или мониторинг..... как его там.....отстой
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:05

потерпевший времена смутные настали :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2767
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