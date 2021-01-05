svetabukina0 написав:Доброго всім дня! Мені цей банк завжди подобався але перед святами дуже засмутив . м.Кривий Ріг м-н Сонячний , 27 . Півтора року там в кассі працювала дівчина Зінаїда, всі бабулі, звикли , клієнти також і ось регіональний директор вирішила на її місце поставити дівчину з іншого Приват Банку тому що він закриває свої філіали. Вона попросила касира написати заяву за власним бажанням. Звернувшись на гарячу лінію зібравши клієнтів цього банку з поверненням нашого касира до відділення, мені написали статті і відмовили. Касира повинна сама звернутися до гарячої лінії. Але вона навіть незнає що люди за неї борються.Та і всі розуміємо що якщо звернеться з скаргою то їй не дадуть працювати в жодному банку. Може допоможете нам в поверненні касира? Поки вона не знала іншу роботу. Людям похилого віку дуже приємно працювати з терплячою, привітною завжди усміхненою дівчиною.
А Зінаїда хоче тут працювати ...в натягнутих відносинах з керівництвом? Таку славну дівчИну де завгодно радо зустрінуть.
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