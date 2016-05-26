RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1838183918401841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:05

  svetabukina0 написав:Доброго всім дня! Мені цей банк завжди подобався але перед святами дуже засмутив . м.Кривий Ріг м-н Сонячний , 27 . Півтора року там в кассі працювала дівчина Зінаїда, всі бабулі, звикли , клієнти також і ось регіональний директор вирішила на її місце поставити дівчину з іншого Приват Банку тому що він закриває свої філіали. Вона попросила касира написати заяву за власним бажанням. Звернувшись на гарячу лінію зібравши клієнтів цього банку з поверненням нашого касира до відділення, мені написали статті і відмовили. Касира повинна сама звернутися до гарячої лінії. Але вона навіть незнає що люди за неї борються.Та і всі розуміємо що якщо звернеться з скаргою то їй не дадуть працювати в жодному банку. Може допоможете нам в поверненні касира? Поки вона не знала іншу роботу. Людям похилого віку дуже приємно працювати з терплячою, привітною завжди усміхненою дівчиною.

А Зінаїда хоче тут працювати ...в натягнутих відносинах з керівництвом?
Таку славну дівчИну де завгодно радо зустрінуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35803
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:01

Re: А-Банк

  svetabukina0 написав:всі бабулі, звикли

Лучше бы растолковали бабулям, что коммуналку надо платить ПУМБом или Укрсибом, получая кешбек 10% или 5%, сохраняя здоровье, не создавая толпу в отделениях банка в 20х числах.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:51

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:Лучше бы растолковали бабулям

вы бы бабулям еще свои рефералки вручили... :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5483
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:24

Flamingo не подсказывайте
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:39

Flamingo
Мои бабули давно покинули секту адептов 20го числа, не шляются по Ощадам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:30

и это правильно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1838183918401841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, Nona9, novichok, Ztsur і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9216, 9217, 9218
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92178 10965236
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 11:37
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1903, 1904, 1905
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19045 2686238
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 07:41
vitaliy_berdinskikh
Європейський промисловий банк 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:30
52 11356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 23:38
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.