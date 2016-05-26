svetabukina0 написав:Доброго всім дня! Мені цей банк завжди подобався але перед святами дуже засмутив . м.Кривий Ріг м-н Сонячний , 27 . Півтора року там в кассі працювала дівчина Зінаїда, всі бабулі, звикли , клієнти також і ось регіональний директор вирішила на її місце поставити дівчину з іншого Приват Банку тому що він закриває свої філіали. Вона попросила касира написати заяву за власним бажанням. Звернувшись на гарячу лінію зібравши клієнтів цього банку з поверненням нашого касира до відділення, мені написали статті і відмовили. Касира повинна сама звернутися до гарячої лінії. Але вона навіть незнає що люди за неї борються.Та і всі розуміємо що якщо звернеться з скаргою то їй не дадуть працювати в жодному банку. Може допоможете нам в поверненні касира? Поки вона не знала іншу роботу. Людям похилого віку дуже приємно працювати з терплячою, привітною завжди усміхненою дівчиною.
А Зінаїда хоче тут працювати ...в натягнутих відносинах з керівництвом? Таку славну дівчИну де завгодно радо зустрінуть.
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Это я знаю, спасибо... Меня смутила моя менеджерша из отделения сказав, что можно открывать не только депо онлайн, а любой, понимаете?! да и по срокам сказала неважно типа... поэтому и решил поспрашивать...
Это я знаю, спасибо... Меня смутила моя менеджерша из отделения сказав, что можно открывать не только депо онлайн, а любой, понимаете?! да и по срокам сказала неважно типа... поэтому и решил поспрашивать...
У цієї загадки є три сторони: 1) офіційні умови, де ВСЕ описано, на які ви будете посилатися, якщо щось піде не так. Як ви це зробите, якщо Ваш випадок там не передбачений? 2) дівчинка, якій треба за будь-яку ціну виконати план і отримати премію. Яка зробить квадратні очі і скаже: "ой, а я думала, що...", - коли бонус Ви не отримаєте; 3) Фонд, який гарантує лише депозити, що розміщені на загальнодоступних умовах, який може видати дулю, якщо депо було розміщено на умовах, які ніде не описані, тобто можна вважати індивідуальними. Це якщо бонус за депо у відділенні Вам таки виплатять (що малоймовірно).
Ніби не вперше в банк прийшли, а такі питання задаєте...