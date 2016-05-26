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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1839184018411842>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:05

  svetabukina0 написав:Доброго всім дня! Мені цей банк завжди подобався але перед святами дуже засмутив . м.Кривий Ріг м-н Сонячний , 27 . Півтора року там в кассі працювала дівчина Зінаїда, всі бабулі, звикли , клієнти також і ось регіональний директор вирішила на її місце поставити дівчину з іншого Приват Банку тому що він закриває свої філіали. Вона попросила касира написати заяву за власним бажанням. Звернувшись на гарячу лінію зібравши клієнтів цього банку з поверненням нашого касира до відділення, мені написали статті і відмовили. Касира повинна сама звернутися до гарячої лінії. Але вона навіть незнає що люди за неї борються.Та і всі розуміємо що якщо звернеться з скаргою то їй не дадуть працювати в жодному банку. Може допоможете нам в поверненні касира? Поки вона не знала іншу роботу. Людям похилого віку дуже приємно працювати з терплячою, привітною завжди усміхненою дівчиною.

А Зінаїда хоче тут працювати ...в натягнутих відносинах з керівництвом?
Таку славну дівчИну де завгодно радо зустрінуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:01

Re: А-Банк

  svetabukina0 написав:всі бабулі, звикли

Лучше бы растолковали бабулям, что коммуналку надо платить ПУМБом или Укрсибом, получая кешбек 10% или 5%, сохраняя здоровье, не создавая толпу в отделениях банка в 20х числах.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:51

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:Лучше бы растолковали бабулям

вы бы бабулям еще свои рефералки вручили... :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:24

Flamingo не подсказывайте
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:39

Flamingo
Мои бабули давно покинули секту адептов 20го числа, не шляются по Ощадам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 11:30

и это правильно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:11

Коллеги! А трансфер-бонус платят если открыт любой депозит или есть какие то конкретные депо с определёнными сроками?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:23

Re: А-Банк

  Карамболь написав:Коллеги! А трансфер-бонус платят если открыт любой депозит или есть какие то конкретные депо с определёнными сроками?

Есть же официальные условия.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:43

  ingtrans написав:
  Карамболь написав:Коллеги! А трансфер-бонус платят если открыт любой депозит или есть какие то конкретные депо с определёнными сроками?

Есть же официальные условия.

Это я знаю, спасибо... Меня смутила моя менеджерша из отделения сказав, что можно открывать не только депо онлайн, а любой, понимаете?! да и по срокам сказала неважно типа... поэтому и решил поспрашивать... :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:25

  Карамболь написав:
  ingtrans написав:
  Карамболь написав:Коллеги! А трансфер-бонус платят если открыт любой депозит или есть какие то конкретные депо с определёнными сроками?

Есть же официальные условия.

Это я знаю, спасибо... Меня смутила моя менеджерша из отделения сказав, что можно открывать не только депо онлайн, а любой, понимаете?! да и по срокам сказала неважно типа... поэтому и решил поспрашивать... :roll:

У цієї загадки є три сторони:
1) офіційні умови, де ВСЕ описано, на які ви будете посилатися, якщо щось піде не так. Як ви це зробите, якщо Ваш випадок там не передбачений?
2) дівчинка, якій треба за будь-яку ціну виконати план і отримати премію. Яка зробить квадратні очі і скаже: "ой, а я думала, що...", - коли бонус Ви не отримаєте;
3) Фонд, який гарантує лише депозити, що розміщені на загальнодоступних умовах, який може видати дулю, якщо депо було розміщено на умовах, які ніде не описані, тобто можна вважати індивідуальними. Це якщо бонус за депо у відділенні Вам таки виплатять (що малоймовірно).

Ніби не вперше в банк прийшли, а такі питання задаєте...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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