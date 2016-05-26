тут ктото пишущий посты на украинском ранее в кейсе связанном с картой назвал менеджершу из отделения словом розкішниця
ради интереса загуглите , например розкішниця що це
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:43
Re: А-Банк
тут ктото пишущий посты на украинском ранее в кейсе связанном с картой назвал менеджершу из отделения словом розкішниця
ради интереса загуглите , например розкішниця що це
КБ за открытие карты
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