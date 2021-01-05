тут ктото пишущий посты на украинском ранее в кейсе связанном с картой назвал менеджершу из отделения словом розкішниця
ради интереса загуглите , например розкішниця що це
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:43
Re: А-Банк
тут ктото пишущий посты на украинском ранее в кейсе связанном с картой назвал менеджершу из отделения словом розкішниця
ради интереса загуглите , например розкішниця що це
КБ за открытие карты
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:38
Re: А-Банк
Я Вас закликаю - не лякайте людину , інд умови отак , не обумовлюються. Це кабінет Нача, тихо тихо, погодження з Куйовом і сума там фонда два чи три.
Саме так мені малював картину хлопчина з ТАСу у кабінеті впівголоса.
Все, що людина положить - все і отримає, навіть якщо це гроші і останні.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:46
Любезный! Я не вчера родился и знаю как это бывает... но сомнения надо развеять пока они не превратились в убеждения, так понятней? Спасибо, что просветили!
Додано: Сер 06 січ, 2021 18:52
Re: А-Банк
Есть слова, которые имеют 2 и более значения. Поэтому понимая конечно что Вы имели в виду хочу сказать что у этого слова есть также значение как "женских род к слову "розкішник"". А "розкішник" в свою очередь это человек который живет в роскоши, сибарит. Так что гуглить надо правильно
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