RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1839184018411842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:43

Re: А-Банк

  Карамболь написав:Меня смутила моя менеджерша из отделения

тут ктото пишущий посты на украинском ранее в кейсе связанном с картой назвал менеджершу из отделения словом розкішниця
ради интереса загуглите , например розкішниця що це
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 29.11.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:38

Re: А-Банк

  klug написав:який може видати дулю, якщо депо було розміщено на умовах, які ніде не описані, тобто можна вважати індивідуальними.
Я Вас закликаю - не лякайте людину , інд умови отак , не обумовлюються. Це кабінет Нача, тихо тихо, погодження з Куйовом і сума там фонда два чи три.
Саме так мені малював картину хлопчина з ТАСу у кабінеті впівголоса.
Все, що людина положить - все і отримає, навіть якщо це гроші і останні.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4132
З нами з: 23.11.14
Подякував: 680 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:46

  klug написав:У цієї загадки є три сторони:
1) офіційні умови, де ВСЕ описано, на які ви будете посилатися, якщо щось піде не так. Як ви це зробите, якщо Ваш випадок там не передбачений?
2) дівчинка, якій треба за будь-яку ціну виконати план і отримати премію. Яка зробить квадратні очі і скаже: "ой, а я думала, що...", - коли бонус Ви не отримаєте;
3) Фонд, який гарантує лише депозити, що розміщені на загальнодоступних умовах, який може видати дулю, якщо депо було розміщено на умовах, які ніде не описані, тобто можна вважати індивідуальними. Це якщо бонус за депо у відділенні Вам таки виплатять (що малоймовірно).

Ніби не вперше в банк прийшли, а такі питання задаєте...

Любезный! Я не вчера родился и знаю как это бывает... но сомнения надо развеять пока они не превратились в убеждения, так понятней? Спасибо, что просветили!
Карамболь
 
Повідомлень: 612
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:52

Re: А-Банк

  wtf написав:ради интереса загуглите , например розкішниця що це

Есть слова, которые имеют 2 и более значения. Поэтому понимая конечно что Вы имели в виду хочу сказать что у этого слова есть также значение как "женских род к слову "розкішник"". А "розкішник" в свою очередь это человек который живет в роскоши, сибарит. Так что гуглить надо правильно ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5492
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:03

  Карамболь написав:
  ingtrans написав:
  Карамболь написав:Коллеги! А трансфер-бонус платят если открыт любой депозит или есть какие то конкретные депо с определёнными сроками?

Есть же официальные условия.

Это я знаю, спасибо... Меня смутила моя менеджерша из отделения сказав, что можно открывать не только депо онлайн, а любой, понимаете?! да и по срокам сказала неважно типа... поэтому и решил поспрашивать... :roll:

Для 1 варианта "онлайн" на любой срок.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10384
З нами з: 03.11.08
Подякував: 786 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:53

  потерпевший написав: Именно из за этих де.....в вынес всё под 0. Очень любят блокировать карты за любой платеж. Часто очень долго ждал решения вопроса и после звонка в Вайбер. В отделениях персонал адекватный. Безопасность или мониторинг..... как его там.....отстой

Пока не блокировали - хватало скриншота из их же ИБ где видно размер кредлимита, который погашался. (кстати в перечне доков допускается наличие карт с кредлимитом)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 20.01.15
Подякував: 398 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1839184018411842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9219, 9220, 9221
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92209 10968133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 01:13
2XL
Юнекс Банк 1 ... 260, 261, 262
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2618 101712
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 01:07
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4529, 4530, 4531
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45307 5556263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 00:05
valya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.