klug написав:який може видати дулю, якщо депо було розміщено на умовах, які ніде не описані, тобто можна вважати індивідуальними.
Я Вас закликаю - не лякайте людину , інд умови отак , не обумовлюються. Це кабінет Нача, тихо тихо, погодження з Куйовом і сума там фонда два чи три. Саме так мені малював картину хлопчина з ТАСу у кабінеті впівголоса. Все, що людина положить - все і отримає, навіть якщо це гроші і останні.
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klug написав:У цієї загадки є три сторони: 1) офіційні умови, де ВСЕ описано, на які ви будете посилатися, якщо щось піде не так. Як ви це зробите, якщо Ваш випадок там не передбачений? 2) дівчинка, якій треба за будь-яку ціну виконати план і отримати премію. Яка зробить квадратні очі і скаже: "ой, а я думала, що...", - коли бонус Ви не отримаєте; 3) Фонд, який гарантує лише депозити, що розміщені на загальнодоступних умовах, який може видати дулю, якщо депо було розміщено на умовах, які ніде не описані, тобто можна вважати індивідуальними. Це якщо бонус за депо у відділенні Вам таки виплатять (що малоймовірно).
Ніби не вперше в банк прийшли, а такі питання задаєте...
Любезный! Я не вчера родился и знаю как это бывает... но сомнения надо развеять пока они не превратились в убеждения, так понятней? Спасибо, что просветили!
wtf написав:ради интереса загуглите , например розкішниця що це
Есть слова, которые имеют 2 и более значения. Поэтому понимая конечно что Вы имели в виду хочу сказать что у этого слова есть также значение как "женских род к слову "розкішник"". А "розкішник" в свою очередь это человек который живет в роскоши, сибарит. Так что гуглить надо правильно
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Это я знаю, спасибо... Меня смутила моя менеджерша из отделения сказав, что можно открывать не только депо онлайн, а любой, понимаете?! да и по срокам сказала неважно типа... поэтому и решил поспрашивать...
Для 1 варианта "онлайн" на любой срок.
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потерпевший написав: Именно из за этих де.....в вынес всё под 0. Очень любят блокировать карты за любой платеж. Часто очень долго ждал решения вопроса и после звонка в Вайбер. В отделениях персонал адекватный. Безопасность или мониторинг..... как его там.....отстой
Пока не блокировали - хватало скриншота из их же ИБ где видно размер кредлимита, который погашался. (кстати в перечне доков допускается наличие карт с кредлимитом)